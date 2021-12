Presenten la campanya 'Sant Antoni en Verd' per a fomentar el reciclatge de vidre durant les festes

El director de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, i el tècnic de gerència d'Ecovidrio a les Illes Balears, Ivan Tolsà, han presentat, aquest dijous a Inca, la campanya ‘Sant Antoni en Verd’, una iniciativa per a fomentar el reciclatge de vidre durant les festes.

Així, la campanya de sensibilització es durà a terme a vuit municipis de Mallorca on se celebra Sant Antoni – Artà, Capdepera, Manacor, Muro, Pollença, sa Pobla, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera – i el guanyador serà el que més quilograms per habitant de vidre recicli a través dels 20 contenidors instal·lats als pobles.

Entre el 15 de desembre i el 31 de gener, la ciutadania podrà participar portant els envasos de vidre a algun dels tres contenidors instal·lats a Pollença; als quatre d’Artà, als quatre de Manacor, als dos a Capdepera, als dos a sa Pobla, als dos a Sant Llorenç, als dos a Son Servera o al de Muro. El municipi guanyador rebrà un xec de 1.000 euros per invertir en unes festes de Sant Antoni més sostenibles per al pròxim any, i es destinarà a l'associació de festes implicada o a l'ajuntament.

Sansó ha agraït la implicació dels municipis i de les seves obreries en aquesta iniciativa, «ja que la gran projecció d'unes festes com les de Sant Antoni serveix per conscienciar a la ciutadania de la necessitat de reciclar el vidre, una passa molt important per seguir complint amb els objectius marcats tant per la Llei balear de residus com per Europa».

A més, la campanya es completarà amb un dia d'acció d'educació ambiental de street marketing, amb la finalitat de conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de continuar reciclant tots els envasos de vidre, així com per resoldre dubtes sobre el seu reciclatge.

Els dies previstos per a aquestes visites seran: 20 de desembre a Capdepera, 21 de desembre a Muro, 22 de desembre a Artà, 10 de gener a sa Pobla, 11 de gener Pollença, 12 de gener a Manacor, 13 de gener a Sant Llorenç des Cardassar, i 14 de gener a Son Servera. Així mateix, la campanya es difondrà a través de xarxes socials amb l'etiqueta #SantAntonienverd. Tota la informació relativa a la campanya es podrà consultar a la pàgina web de la campanya www.santantonienverd.com.

Segons les darreres dades disponibles corresponents a 2020, a Mallorca s'han reciclat un total de 20.501.069 quilograms d'envasos de vidre. Això suposa que cada persona va reciclar una mitjana de 22,5 quilograms de vidre.