Troben les restes de 15 cossos més i una setena fossa en la segona fase d'excavació a Son Coletes

Durant la visita d'aquest dimarts de la presidenta del Govern, Francina Armengol, a les tasques d'excavació i exhumació a la fossa del cementeri de Son Coletes, a Manacor, els equips tècnics d'Aranzadi i ATICS han comunicat que han trobat les restes de 15 cossos més. Per tant, des del mes d'octubre quan es va iniciar aquesta fase del tercer Pla de Fosses, el nombre de víctimes recuperades fins ara s'eleva a 52; a més a més d'haver localitzat una setena fossa, la qual encara s'ha d'investigar.

Armengol ha agraït la tasca que han duit a terme totes les persones i les associacions memorialístiques com el Comitè de Son Coletes o l'historiador manacorí Antoni Tugores, «que han sigut la veu de les seves famílies i que no han abandonat la investigació: si no hagués estat per ells, no hauríem arribat aquí», ha dit; tot recordant que entre les dues fases dutes a terme a Son Coletes ja s'han recuperat 77 cossos.

Per la seva banda, el vicepresident, Juan Pedro Yllanes, ha apuntat que «l'objectiu d'aquest tipus d'intervenció és retornar les restes a les seves famílies, que durant anys han patit la indignitat de la desmemòria, i contribuir així a la necessària memòria, justícia i reparació». Així com el secretari autonòmic de Memòria Democràtica, Jesús Jurado, ha apuntat que «el que s'està desenterrant aquí són proves que Son Coletes va funcionar com a un camp d'extermini falangista, amb execucions extrajudicials de persones com el Batle d'Algaida, o na Francisca Salas, assassinats per defensar idees republicanes i progressistes. Desenterram un passat i unes veritats que han de ser ben presents, per aprendre cap a on ens pot dur el feixisme i per evitar repetir errors en el futur», ha concretat.

Es preveu que aquesta segona fase d'excavacions i exhumacions de Son Coletes, que es va iniciar el passat 18 d'octubre, s'allargui fins a mitjans del mes de desembre.