Xavier Pastor i Cati Torres se sumen a la campanya de la Plataforma contra els Megacreuers

En mig del debat dels partits polítics al voltant de quants creuers és capaç de suportar Palma i la ciutadania, dues noves veus d'experts s’han sumat a la campanya que ha engegat la Plataforma contra els Megacreuers; la qual vol reflexionar al voltant de la necessitat de limitar aquest tipus de turisme al port de Palma.

La situació generada a Palma per l'arribada massiva de creuers és «abusiva i inacceptable», ha declarat l'oceanògraf i fundador de Greenpeace a l’Estat espanyol, Xavier Pastor. «Soc molt partidari de limitar els creuers. Crec que amb un creuer al dia és ja més que suficient», ha afirmat.

Per la seva banda, Cati Torres, professora d'Economia i secretària del Laboratori Interdisciplinar de Canvi Climàtic de la UIB, ha expressat que «fa temps que la ciència ens adverteix que el canvi climàtic i la Covid-19 són dos dels darrers exponents de la degradació ecològica planetària». Ha recalcat que «el que esperaríem avui és l’aposta institucional per polítiques orientades a reduir-la, i no a incrementar-la fomentant activitats que nodreixen un model socioeconòmic que no pot perpetuar-se en el temps ni ecològicament ni socialment».