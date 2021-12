Finalitzen les tasques de regeneració ambiental de l'espai ocupat pel baret il·legal de Cala Varques

El Servei de gestió forestal de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i l'Institut Balear de la Natura (IBANAT) han finalitzat la segona fase del projecte de regeneració ambiental de l'espai que, durant 12 anys, va ocupar el baret il·legal de Cala Varques, a Manacor. Aquest va ser desmantellat el setembre de 2020 per ordre judicial, per mitjà d'un operatiu integrat per Agents de Medi Ambient, Policia espanyola, Policia local de Manacor i l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), els quals precintaren el baret il·legal.

Durant aquesta segona fase, s'han sembrat espècies pròpies de la zona, s'ha reposat la corda que delimitava l'espai, ja que la varen robar, així com els pals que faltaven. També s'ha fet neteja de l'entorn i reposició de les marres de la repoblació. La primera fase es va executar el mes de maig, principalment, delimitant la zona a restaurar amb pals de fusta i corda. Aquestes actuacions «han permès recuperar un espai natural altament degradat i recuperar l'entorn amb espècies pròpies», ha declarat el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir.

El desmantellament

El setembre de 2020, l'actuació fou autoritzada pel titular del Jutjat del contenciós-administratiu número 3 de Palma. L'advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears havia sol·licitat, a instàncies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, una autorització judicial urgent per poder executar la Resolució d'execució forçosa del desmantellament de les instal·lacions signada, prèviament, pel conseller de Medi Ambient i Territori. La necessitat de comptar amb aquesta autorització, es basava en el fet que el propietari de les instal·lacions disposava d'un document notarial que certificava que el baret era el seu domicili.

D'altra banda, el cas es trobava judicialitzat des de maig de 2019, quan la Conselleria va trametre a la Fiscalia de les Illes Balears dos expedients administratius relatius a aquest baret il·legal perquè estudiés la possible comissió d'un delicte de desobediència per part del propietari de la instal·lació. Aquesta denúncia s'havia presentat després que el propietari es negués —fins a tres vegades— a desmuntar la instal·lació il·legal.

La Conselleria considerava necessari dur a terme aquesta actuació davant la documentació aportada per la Conselleria de Medi Ambient on es denunciaven els greus danys mediambientals que provocà aquest baret il·legal, situat dins del Domini Públic Marítim-Terrestre i que pertany al Lloc d'Interès Comunitari (LIC) Cales de Manacor de la Xarxa Natura 2000. S'aportaren informes de les conselleries de Salut i Consum i d'Administracions Públiques i Modernització on s'alertava que el baret suposava un greu risc per a la salut pública.