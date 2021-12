[VÍDEO] El Document del Mes analitza les 'Memòries de l'Institut Balear (1835-2021)'

L'Arxiu del Regne de Mallorca, amb l'impuls de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ha publicat un nou vídeo del Document del mes dedicat a les 'Memòries de l'Institut Balear (1835-2021)'.

L’exprofessor de l'Institut Ramon Llull Gabriel Alomar Serra ens explica la història de l'antic Institut Balear, una institució educativa de gran modernitat, fundada per Reial decret de la reina Maria Cristina l'any 1835, i que començà a impartir docència l'any següent com el primer institut d'educació secundària de tot l'Estat espanyol.

La Societat Econòmica d'Amics del País en va ser la promotora, i Gaspar Melchor de Jovellanos l'ideòleg, el qual va concebre un ensenyament gratuït i obert a tota la ciutadania. Quan deu anys més tard es va regular la creació d'instituts a tot l'Estat, el de les Balears ja funcionava amb càtedres d'anglès i francès, matemàtiques, història natural, i amb escoles d'ensenyaments professionals, com ara d'agricultura, de nàutica o de comerç.

A partir de l'any 1936 aquest institut passarà a anomenar-se Institut Ramon Llull (l'actual IES Ramon Llull).

L'investigador analitza a les 'Memòries de l'Institut Balear (1835-2021)' l'estructura i funcionament de la institució durant tot el seu recorregut, així com curiositats, com ara la compra, a Amèrica, d'un estruç embalsamat, mapes, i elements educatius. També la creació d'activitats fora de l'espai acadèmic, com ara una xerrada sobre Ramon Llull a càrrec de Menéndez Pelayo.

L'Arxiu del Regne de Mallorca va iniciar aquesta línia audiovisual per a donar a conèixer el Document del mes, un programa de difusió del fons de l'Arxiu que s'havia dut a terme de manera presencial fins que les restriccions de la pandèmia ho feren impossible.

Els documents analitzats passen a formar part d'un repositori audiovisual, consultable en el web i en el canal de YouTube de l'Arxiu del Regne de Mallorca, a fi que estigui disponible per a tota la ciutadania, i en especial per a la comunitat educativa.