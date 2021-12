El Consell inicia el projecte 'Arqueomallornauta' per a recuperar, estudiar i difondre el derelicte de Ses Fontanelles

El Consell, a través de la Direcció Insular de Patrimoni, ha iniciat el projecte 'Arqueomallornauta' per a recuperar, estudiar i difondre el derelicte de Ses Fontanelles.

Segons ha informat el Consell aquest dissabte, la institució insular, a través de la Direcció Insular de Patrimoni lidera el projecte 'Arqueomallornauta' que permetrà recuperar tot el material del derelicte de Ses Fontanelles, fins i tot possiblement el vaixell, estudiar-lo i fer un pla de difusió on es preveu museïtzar-lo per a ser exposat en el Museu de Mallorca.

La presentació l'han dut a terme la presidenta del Consell, Catalina Cladera, la vicepresidenta i consellera insular de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí i Ribas, i els líders dels equips investigadors que formen part del projecte, Enrique García de Riaza (UIB), Darío Bernal (Universitat de Cadis) i Miquel Àngel Cau (Universitat de Barcelona).

Busquets ha recordat que el derelicte de Ses Fontanelles es va localitzar de manera casual a la Platja de Palma el juny de 2019. «Després d'una primera intervenció d'urgència, en què es va recuperar part de la càrrega i es va poder determinar que es tracta d'un vaixell d'època antiga amb excel·lent estat de conservació, tant de l'estructura naval com de la càrrega que transportava, ara s'ha elaborat un full de ruta per a recuperar, estudiar i difondre el derelicte de Ses Fontanelles perquè aquest vaixell juntament amb l'internacionalment conegut Cabrera III són dos documents únics quant a l'estudi del comerç i la navegació en època tardana». Per això, ha afegit la vicepresidenta «s'ha volgut comptar amb els millors de l'Estat per cada objectiu que volem aconseguir».

«Tenim un tresor, que és el nostre patrimoni, una finestra al nostre passat i que en aquest cas va més enllà del que fins ara coneixem», ha expressat, per part seva, la presidenta del Consell, Catalina Cladera.

«Amb aquest estudi obrim una nova porta al coneixement i situem Mallorca en el centre de la recerca científica i demostram l'aposta ferma del Consell per a ser palanca impulsora del coneixement i institució de referència en la recerca, conservació i difusió del nostre patrimoni», ha afegit Cladera, qui ha destacat la importància de l'acord institucional i la col·laboració amb les universitats implicades.

Tant la presidenta com la vicepresidenta del Consell han posat l'accent que una part important d'aquest projecte és la transferència del coneixement «perquè la seva difusió ajuda a tots com a ciutadania a entendre millor la història de Mallorca, a conèixer-la i a apreciar més el patrimoni per a conservar-lo».

'Arqueomallornauta' compta amb un pressupost de 477.000 euros i preveu tres fases d'execució, una per a excavació, una segona d'estudi de materials i possible extracció del vaixell, i una tercera de difusió.

El pressupost ha estat aportat pel Consell i el Govern, a través de Ports de Balears. El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí i Ribas, ha admès que «des del Govern s'està molt content de col·laborar amb aquest projecte que ajudarà a conèixer i estudiar el patrimoni subaquàtic de les Illes».