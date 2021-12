Defensa de la natura: els alumnes de Campos contribueixen a restaurar el sistema dunar d'Es Trenc

Alumnes de dues escoles de Campos han participat en tres jornades de voluntariat al Parc Natural Es Trenc-Salobrar de Campos organitzades pel Centre d'aprenentatge Es Palmer. Al voltant de 120 nines i nins han contribuït a la restauració del sistema dunar iniciada el passat octubre pel personal del Parc natural d'Es Trenc – Salobrar de Campos i les brigades de l'IBANAT.

Segons ha explicat el Govern aquest dissabte, les activitats han consistit en la revegetació de la primera i segona línia dunar dels espais que ocupaven antigament els antics xibius. En concret han estat actuant a prop de 800 metres quadrats de s'Arenal d'En Tem. S'hi han sembrat espècies pròpies d'aquests ambients com són el margall de platja ('Elymus farctus'), el lliri de mar ('Pancratium maritimum'), el card marí ('Eryngium maritimum'), l'esteperol ('Cistus clusii') i la savina ('Juniperus phoenicea'). Totes aquestes plantes provenen del viver del Centre Forestal de les Illes Balears, situat a la finca pública de Menut.

Les alumnes i els alumnes dels centres que han participat en les jornades de voluntariat del CEIP Joan Veny i Clar i Frai Joan Ballester també han netejat la platja retirant residus que han trobat a l'arena, sobretot plàstics i microplàstics. Aquestes activitats són part de l'oferta educativa del camp d'aprenentatge que ofereix servei a la comunitat i tenen per objectiu implicar la comunitat educativa en la conservació dels espais naturals protegits.

A més, totes i tots els participants han tengut l'oportunitat de conèixer un entorn proper amb un alt valor ecològic com és l'hàbitat dunar del sistema platja-duna. Està previst que la primavera de l'any que ve tornin al parc natural per tal de fer un seguiment i tasques de manteniment si escau.

Les jornades de feina, tal com ha recalcat el Govern, se sumen a les de les brigades de l'IBANAT que actualment realitzen per recuperar la qualitat ecològica i paisatgística d'una superfície d'uns 6.100 metres quadrats que ocupaven els antics quioscs-bars de la platja. El projecte, finançat per l'ITS, inclou el retorn d'antigues acumulacions de posidònia per reincorporar el sediment al sistema, sembra d'espècies vegetals, instal·lació de captadors d'arena i delimitació de les zones recuperades.