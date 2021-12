Banyalbufar i Alaró, els municipis amb més incidència de la Covid-19 actualment

Les localitats de Banyalbufar i Alaró són les que presenten, aquests dies, incidències a 14 dies més elevades, segons les dades del visor de la Covid-19 de la Conselleria de Salut i Consum.

Així, mentre que Banyalbufar arriba als 1.912 casos per cada 100.000 habitants a 14 dies, Alaró registra 1.192,8 casos d'incidència acumulada en les últimes dues setmanes.

Per sobre de 800 casos per cada 100.000 habitants hi ha també Mancor de la Vall (916), Es Migjorn (888) i Ferreries (835).

A més, en termes generals, més del 75 per cent dels contagis es registren en persones d'entre 15 i 64 anys.

En aquesta línia, les franges d'edat 20-29 i 30-39 són les dues que presenten menors taxes de vacunació amb pauta completa amb un 71 i un 70 per cent, respectivament.

A dia d'avui, 29.232 persones han rebutjat expressament vacunar-se contra la Covid-19.