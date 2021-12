[VÍDEO] El Govern llança la campanya 'L'autèntic influèncer' per a fomentar el voluntariat entre els joves

La Vicepresidència del Govern, a través de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, ha volgut aprofitar el Dia Internacional del Voluntariat, que se celebra aquest diumenge, 5 de desembre, per a estrenar una campanya dirigida a la joventut a través de tres espots que es difondran aquests dies a les xarxes socials. Un projecte que compta amb la col·laboració de l’Institut Balear de la Joventut, l’IBJOVE.

«El projecte persegueix un doble objectiu», explica la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat, Marina Crespí, «d’una banda, hem procurat fomentar els nous talents creatius amb l’objectiu de crear una campanya per incentivar el voluntariat més juvenil i l’hem enfocada a través dels canals en els quals la gent jove es mou més: les xarxes socials. I amb un missatge molt clar, i és que es pot influir positivament en la vida dels altres a través del voluntariat i de la implicació dels joves en l’entorn en què hi viuen».

Per a crear aquests espots, es va convidar als finalistes de les cinc darreres edicions de curtmetratges del programa cultural Art Jove perquè presentàssin les seves propostes, aprofitant la seva proximitat d’edat i llenguatge amb els destinataris de l’espot: els joves de les Illes Balears.

Un jurat va ser l’encarregat de seleccionar la millor proposta creativa. Estava format per representants de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, de l’IBJOVE, de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB), de la UIB i, com a director de cinema de prestigi reconegut, el guanyador d’un premi Goya al millor curtmetratge d’animació el 2018 amb «Woody&Woody» i professor del CEF, Jaume Carrió.

'L’autèntic influencer'

El projecte guanyador va ser el de Guillem Miró, amb una proposta titulada 'L’autèntic influencer'. La campanya que ha dissenyat es compon de tres càpsules, amb un format especialment dissenyat per ser divulgat a través de les xarxes socials, que pretén fer arribar als joves el poder transformador de les accions de voluntariat. Es mostren tres exemples de voluntariat: una jove que ensenya a patinar als infants del barri; un jove que ajuda a recollir roba per reutilitzar-la, i una jove que distribueix aliments a la gent que viu al carrer. En els tres casos aquestes situacions es confronten amb el concepte d’influencer, donant a entendre que no hi ha millor manera d’influir en els altres que ajudant a qui ho necessita.

Guillem Miró, qui ha exercit com a realitzador i guionista del projecte, és nascut a Sóller el 1991, va estudiar direcció cinematogràfica al CECC a Barcelona i després va cursar el Màster en Guió de Ficció per a Cinema i Televisió a l’ECIB. Va ser finalista del certamen de curtmetratges del Programa Cultural Art Jove de l’any 2020. El 2017 va estrenar el seu primer llargmetratge com a guionista i director, «En acabar», i el 2020 va estrenar el seu darrer curtmetratge, «Avistament 1978». Actualment està rodant el seu segon llargmetratge, el qual ha rebut el suport del Consell de Mallorca i ha format part del TalentLab del Festival Atlàntida.

Els tres espots s’aniran difonent aquests dies a través de les xarxes socials de la Vicepresidència del Govern i de l’IBJOVE. Des de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, es pretén que aquesta iniciativa tengui continuïtat, dirigida a altres segments de població.