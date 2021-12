Confirmat el primer cas de la variant Òmicron a Mallorca

El laboratori de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Son Espases ha confirmat, mitjançant prova una prova PCR específica, un positiu de la variant Òmicron del SARS-Cov2.

Es tracta d’una dona que havia viatjat des de Sud-àfrica, un dels països on hi ha transmissió d’aquesta variant i dels quals el Ministeri de Sanitat ha establert restriccions per als viatgers, com la realització de proves de detecció i quarantenes de fins a 10 dies, tot i que els resultats siguin negatius.

La viatgera va arribar, junt amb altre acompanyant, en primer lloc a a l’aeroport de Frankfurt on se li va practicar una PDIA, resultant totes dues negatives. Seguint el protocol establert per la Unió Europea, se’ls va deixar continuar el viatge fins la destinació final, que era Mallorca. Una vegada aterrats a Palma i sense sortir de l’aeroport, efectius de Sanitat Exterior han procedit a realitzar de nou una prova d’antígens i en aquesta ocasió un dels dos passatgers ha donat positiu. Tots dos han estat traslladats a l’Hospital Universitari de Son Espases on se’ls ha realitzat una prova PCR específica per a confirmar el llinatge del virus, donat que era un cas sospitós de pertànyer a la variant Òmicron, i han quedat aïllats.

Finalment, l’anàlisi ha confirmat que es tracta d’un cas positiu de la variant i ambdós, la persona afectada i el seu acompanyant –que ha donat negatiu- han quedat confinats.

La Conselleria de Salut i Consum ha volgut enviar un «missatge de tranquil·litat» a tota la ciutadania, ja que els efectes d’aquesta variant estan en estudi, així com la seva transmissibilitat i resposta a les vacunes administrades fins ara contra la Covid-19.