El Parlament aprova una iniciativa per incrementar el pressupost destinat a salut mental

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat la proposició no de llei presentada per El PI-Proposta per les Illes de Mallorca que demana al Govern que incrementi el pressupost destinat a salut mental; i així implementar de forma efectiva el Pla Estratègic de Salut Mental.

A més a més, la PNL també recull la necessitat d'impulsar un pla oficial de suport psicològic dirigit al personal sanitari. Segons la diputada d'El Pi, Lina Pons, un recent estudi impulsat per Satse, «conclou que el 90% de les infermeres de les Balears presenta símptomes d'estrès posttraumàtic associat a la pandèmia, el 50% sofreix ansietat i el 20%, depressió». Concretament, «l'estudi indica que només el 6% de les infermeres rep suport psicològic, encara que el 23% pensa que el necessita i el 37% que ho necessitarà en el futur», ha afegit Pons.

Per altra banda, també s'ha acordat que l'executiu incrementi les plantilles d'especialistes en psicologia clínica als centres d'Atenció Primària per tal d'oferir un servei d'atenció psicològica de qualitat. Segons Pons, és «imprescindible incrementar el nombre de psicòlegs especialistes en psicologia clínica per atendre de manera adequada la demanda d'atenció especialitzada en salut mental des d'Atenció Primària»; «la salut mental no és un caprici», ha conclòs.