Martín Aleñar i Josep Maria Fiol aspiren a ser elegits Degà del Col·legi d'Advocats

Dues candidatures s'han presentat a la convocatòria d'eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Balears (Icaib): a més de la de Martín Aleñar, qui ocupa el càrrec de degà en l'actualitat, concorre Josep Maria Fiol.

Així mateix, per al càrrec de diputat tercer s'han presentat Miguel Cerdà i José Francisco Palmer, segons ha informat el Col·legi.

Aquests càrrecs es decidiran en les eleccions que se celebraran el pròxim 21 de desembre, de les 10.00 a les 18.00 hores, en la sala d'actes de la seu palmesana del Col·legi. Es podrà votar presencialment o per correu certificat.

Per la seva banda, han estat proclamats directament electes els únics candidats presentats per cobrir els càrrecs de bibliotecari comptador i de diputats 5è, 6è, 7è i 8è, així com per al càrrec de diputat 10è, que estava vacant per renúncia. Aquests càrrecs seran ocupats, respectivament, per Maria José Lagos Aguilar, Javier Fernández Pineda, Pedro Monjo Cerdá, Eva María Cardona Guasch, Patricia Campomar Gómez i Lydia Blanco Rodríguez.