UOB Ensenyament denuncia el «greuge comparatiu» entre el professorat interí amb experiència a l'escola concertada i els interins de la pública

UOB Ensenyament ha posat de manifest el «transvàs del professorat interí de l'escola concertada a la pública a conseqüència del canvi en el barem de valoració dels mèrits dels docents», i ha exigit un accés «just i meritocràtic».

Segons ha explicat el sindicat aquest dilluns, les primeres posicions de la llista d'interins les ocupen els docents que han estat tutoritzats, és a dir, els que han treballat 30 dies consecutius en un mateix centre escolar públic i han rebut positivament la tutorització.

A aquests professors, han continuat, se'ls aplica un barem complet: experiència docent en l'administració educativa, tant pública com privada o privada-concertada, formació acadèmica i activitats de formació permanent.

A continuació, els segueixen els docents que no han estat tutoritzats i que fins al curs 2017-2018 eren ordenats només pels dies treballats en l'ensenyament públic i, en cas d'empat, per la nota mitjana d'expedient acadèmic, segons UOB.

No obstant això, «amb el canvi introduït fa tres cursos, han passat a ordenar-se, independentment que hagin treballat o no en la pública, segons la puntuació resultant d'aplicació del barem complet, que inclou l'experiència del docent en centres privats i concertats», han censurat.

Això, han continuat, fa que «els docents interins no tutoritzats que compten amb experiència en la concertada puguin especular de com quedarien posicionats en la llista d'interins una vegada tutoritzats» i, al mateix temps, els permet «arribar a agafar vacants o substitucions per a tot el curs escolar durant les adjudicacions d'estiu del curs següent».

Tot això perjudica «de dues maneres diferents» els interins que no compten amb experiència concertada. D'una banda, els no tutoritzats «veuen com estan més a baix de la llista i, per tant, és més difícil que aconsegueixin la seva primera substitució». D'altra banda, els tutoritzats «es veuen obligats a perpetuar el seu èxode docent per les diferents illes o agafar substitucions fora de casa».

En aquest sentit, UOB Ensenyament ha mostrat el seu rebuig a aquesta mena de gestió del barem i han censurat que no se segueixi un sistema d'accés basat en la capacitat, el mèrit i la publicitat.

A més, han assegurat que aquesta situació s'ha vist incrementada per l'augment de les contractacions de docents en els últims cursos, després del creixement de la població escolar i la declaració de vulnerabilitat generada per la Covid-19.

Per tot això, han demanat que, de cara a la pròxima convocatòria d'interins de la Conselleria d'Educació, s'estableixin mesures per a protegir el professorat de la pública.

«Volem una llista única i transparent que permeti a tothom treballar tant en la concertada com en la pública segons els principis de mèrit, capacitat i publicitat; fins que no sigui així, demanarem que es torni a l'anterior sistema, en el qual l'experiència de l'escola concertada no comptava entre els interins no tutoritzats», han conclòs.