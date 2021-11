La plataforma 'Sí als creuers' exigeix al Govern i a Cort que «gestionin i no limitin» l'arribada de creuers

La plataforma 'Sí als creuers' ha exigit aquest dilluns ​​al Govern i a l'Ajuntament de Palma que «gestionin d'una vegada el turisme de creuers i renunciïn a limitar-lo, cosa que a més no és clar que estigui dins de les competències de les dues institucions». Cal recordar en aquest sentit que l'octubre del 2019 el llavors president de Ports de l'Estat, Salvador de la Encina, ja va manifestar afirmant amb rotunditat que «Palma, per llei, no pot limitar l'arribada de creuers».

Per això, reiteren des de la Plataforma, és «imprescindible que tant el Govern com l'Ajuntament de Palma expliquin quina és la fórmula legal que tenen pensada per a l'anunciada limitació, ja que podria acabar generant un escenari d'inseguretat jurídica que afectés tot el sector». La Plataforma assegura que és «com si el Govern i l'Ajuntament es volguessin posar a dir quants avions poden arribar als aeroports de les Balears. Ningú s'ho planteja, i en realitat amb els creuers és el mateix i no obstant s'animen d'una manera una mica preocupant a parlar de xifres com si estiguéssim en una tómbola».

La Plataforma reitera que el sector dels creuers és «molt important per a l'economia balear, genera milers de llocs de treball i afecta directament milers de persones, per això el que esperam de les diferents administracions és que es posin a treballar amb rigor, que aparquin la ideologia i que gestionin amb l'objectiu de millorar el turisme de creuers amb la premissa de no perdre escales. Perquè es pot, l'únic que cal fer és gestionar-ho amb serietat i amb rigor».

Finalment, conclou, Palma «no té un problema amb els creuers, sinó amb aquells que en comptes de fer la seva feina i gestionar volen limitar i per això demonitzen una activitat que dóna feina a moltes persones».