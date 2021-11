Tramuntana XXI presenta l'Inventari de productes elaborats de la Serra de Tramuntana

En el marc de la II Setmana Gastronòmica de la Serra de Tramuntana, l'associació Tramuntana XXI presenta aqusest divendres a les 19 h, a Costa Nord, Valldemossa aquest recull dels productes elaborats i productors de la Serra de Tramuntana. A l'inventari s'han inclòs, principalment, empreses que empren matèria primera agrícola, ramadera i/o pesquera produïda de Serra de Tramuntana per fer les seves elaboracions. També, tot i que en menor mesura, s'han inclòs empreses que no utilitzen matèria primera produïda a la Serra, però que són motors socials d’aquest territori, ja que tenen el seu centre de producció i/o transformació a la Serra. Aquest inventari, sense pretensió de ser una llista exhaustiva i completa, és un punt de partida per a identificar tots els productes elaborats de Serra de Tramuntana.

Sota el compromís de posar en valor la tasca que realitzen les empreses que treballen amb el producte local a la Serra de Tramuntana, l’objectiu de l’inventari és promoure el consum dels productes que elaboren i comercialitzen. Per això, en aquest inventari Tramuntana XXI identifica i fa visibles el conjunt de productors d’aquest territori, i aporta dades bàsiques de forma clara i accessible per a incentivar que particulars, establiments de restauració, establiments hotelers i administració pública comprin els seus productes.

Per a facilitar trobar la informació, s'ofereix un mapa interactiu per municipis i també hi ha la possibilitat de fer la consulta per productes. L'inventari estarà disponible a la web de Tramuntana XXI des d'aquesta horabaixa.

A l’inventari es troben productes elaborats molt variats: