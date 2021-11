Mallorca recorda i reivindica les víctimes de la violència masclista amb un Memòrial a la finca de Raixa

El Consell de Mallorca com cada any s’ha sumat a les mostres de rebuig, reivindicació i condemna de les violències masclistes en commemoració del 25N, el Dia Internacional per a l’Eradicació de la violència contra les dones, però enguany ho ha fet d’una forma molt especial: amb la inauguració a la finca de Raixa d’un Memorial a les víctimes. Es tracta d’una instal·lació permanent dedicada a totes les víctimes d’assassinats de gènere a Mallorca, que s’ha presentat durant un acte homenatge i de reivindicació al qual s’hi han convidat les famílies de les 39 dones assassinades a Mallorca per la violència de gènere des de l’any 2003, en què es tenen els primers registres oficials.

A l’acte, presidit per la presidenta del Consell, Catalina Cladera, hi han participat la presidenta del Govern, Francina Armengol; el president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas; la delegada del Govern a les Illes Balears, Aina Calvo; batles i representants dels ajuntaments on residien les víctimes; membres de diverses associacions de dones; les vicepresidentes del Consell, Bel Busquets i Aurora Ribot, conselleres, consellers i portaveus dels grups amb representació a la institució insular i altres representant institucionals.

«És un lloc per al record i la reivindicació, que ens serveix també de mirall com a societat», ha assenyalat la presidenta del Consell, Catalina Cladera, qui ha dedicat unes paraules d’agraïment als familiars que eren presents a l’acte i també als que per diferents circumstàncies no han pogut assistir. «Som conscients que no podem reparar el mal ni tornar enrere, però sí podem fer que Mallorca guardi un espai només per a elles».

El Consell de Mallorca ha instal·lat aquest memorial permanent com un acte de justícia i reivindicació per a les víctimes, de reparació per a les famílies, I de memòria històrica perquè institucions i ciutadania no oblidi les ferides que deixa la violència contra les dones. Recordar les víctimes «és un acte de memòria històrica, d’una història que no volem es repeteixi i per això cal no oblidar, ni negar i seguir dient prou. Per totes les que han estat víctimes i perquè no n’hi hagi cap més» ha conclòs Cladera.

D’aquesta manera, i coincidint amb el desè aniversari de la declaració de patrimoni mundial de la humanitat, la Serra de Tramuntana es converteix en racó per a la memòria i reivindicació d’una Mallorca lliure de violències masclistes.

Durant l’acte que ha estat conduït per l'actriu Catalina Florit s’han llegit cadascun dels noms de les 39 dones assassinades per violència masclista a Mallorca, i els seus familiars, en alguns casos, o representants institucionals en altres, han dipositat una flor en l’espai dedicat a elles, als jardins de Raixa. També hi ha participat la intèrpret Clara Fiol.

D’altra banda, i com cada any, el Consell de Mallorca s’ha adherit amb un manifest als actes del 25 de novembre, que també s’ha compartit amb tots els ajuntaments de Mallorca. Un manifest institucional que referma el seu compromís en seguir posant tots els mitjans per esdevenir una Mallorca en què dones i homes puguin viure lliures i en igualtat.

El Memorial 25N

La idea del projecte consisteix en individualitzar a cada una de les víctimes, identificar-les a través d’una peça única, que la representa i la contextualitza, i que es configura com un element inacabat. Es tracta d’un cilindre buit que pot ser omplert per una flor, un record, una espelma,... i que convida a familiars i visitants a participar del memorial.

Cada una de les 39 peces, identificada amb el nom de la víctima i la data de l’assassinat, es combina amb la resta de peces per formar un conjunt en la seva memòria, una suma de diferents històries personals que es sumen i relacionen.

La materialització del primer memorial per a les víctimes de la violència masclista ha estat un exemple més de col·laboració interdepartamental del Consell de Mallorca que ha implicat als departaments de Presidència, a la direcció insular d’Igualtat I Diversitat, al departament de Territori i al Consorci Serra de Tramuntana, al de Sostenibilitat i Medi Ambient i al de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.