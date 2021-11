Les Balears començaran amb la vacunació infantil «en el mateix moment que arribin» les dosis

La consellera de Salut i Consum del Govern, Patricia Gómez, ha assegurat que es començarà amb la vacunació infantil «en el moment que arribin» les dosis. «Quan tenguem disposició de vacunes, començarem a vacunar», ha assenyalat.

Així ho ha expressat Gómez aquest dijous, en relació a l’aprovació de l’Agència Europea del Medicament (EMA) a la vacuna Pfizer en nins de 5 a 11 anys.

Segons ha detallat la consellera, a les Balears, la població d’entre 5 i 12 anys que podria rebre la vacuna són al voltant de 83.500 nins i nines.

Gómez ha insistit en que es començarà quan sigui possible i «com abans millor», encara que s’ha d’esperar a que hi hagi dosis a les Illes. No ha assegurat si es podrà començar aquest Nadal o no.

En relació amb aquest anunci de la vacunació infantil, la consellera ha assegurat que està valorant tornar a disposar d’espais, ja que a la població infantil s’han de sumar els grups que es van afegint per rebre la dosis de reforç.