Neva al puig Major

Mallorca ha viscut aquest dijous la primera nevada de la tardor al puig Major, tal com ha anunciat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a les xarxes socials.

Segons ha explicat Aemet, aquest dijous s'esperen intervals ennuvolats a les Illes Balears amb xàfecs ocasionals, que podrien anar acompanyats de tempesta i calamarsa petita. A més, no es descarta neu per sobre dels 1.200 metres.

Així mateix, les temperatures aniran en descens –a Palma la mínima serà de 10 graus i la màxima, de 13– i s'espera vent de component oest amb algun interval fort.

Dissabte, una nova DANA

Per a divendres, i especialment a Mallorca i Menorca, s'espera novament algun xàfec amb tempesta que, si es posiciona a sobre de la Serra, podria donar lloc a neu per sobre dels 1.200 metres. A més, les temperatures continuaran sent baixes, amb màximes entre 12 i 14 graus.

Amb tot, s'espera una lleu millora transitòria des de finals de divendres fins a dissabte a la matinada, moment en què arribarà una nova DANA a les Illes Balears, que provocarà ruixats més ocasionals i intervals de vent fort d'oest i nord-oest.

Diumenge continuarà predominant el vent fort, amb ratxes d'entre 70 i 80 quilòmetres per hora, a més d'intervals ennuvolats amb algun ruixat, tempesta i fins i tot calamarsa. Les temperatures continuaran sent pròpies de l'hivern i la cota de neu podria baixar fins a 800 metres.

Per a la setmana que ve s'espera una millora, concretament a partir de dilluns, encara que dimarts una nova DANA procedent del Regne Unit podria afectar les Balears amb precipitacions.