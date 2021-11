Els embassaments de la Serra de Tramuntana es troben al 85 per cent de la seva capacitat

Els embassaments de la Serra de Tramuntana es troben aquest dimarts al 85,3 per cent de la seva capacitat i, en el cas concret del Gorg Blau, el nivell d'aigua està a 1,9 metres de la presa, mentre que el de Cúber es troba a un metre.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, les pluges en aquests punts de l'Illa no són, per ara, tan intenses com a altres, com per exemple Palma o la zona de Llevant.

Per ara, les precipitacions han acumulat 22 litres per metre quadrat. No obstant això, a causa de les previsions de pluja en les pròximes hores, el Servei d'Emergències de l'112 de les Balears ha recomanat no practicar barranquisme en els torrents de Sa Fosca, Pareis o Almadrà, ja que, en cas de desbordament, l'aigua vessaria sobre la presa i circularia per aquests.

Actualment, Emaya està bombant aigua des del Gorg Blau cap a Cúber les 24 hores del dia. Concretament, s'estan extraient 500 litres per segon d'aigua per l'abastament de Palma.

En aquest sentit, la ciutat està consumint aigua procedent dels embassaments i de les fonts de la Vila, Mestre Pere i en Baster, que també proporcionen 500 litres per segon, un fet que permet prescindir de l'aigua dessalada, recarregar els aqüífers i conservar l'aigua dels pous.