Dilluns comença la II Setmana Gastronòmica de la Serra de Tramuntana

La II Setmana Gastronòmica de la Serra de Tramuntana tendrà lloc a deu municipis diferents de la Serra entre el 22 i el 29 de novembre entre el 22 i el 29 de novembre. Per a Tramuntana XXI, associació que organitza la programació per segon any consecutiu, la setmana gastronòmica representa «una oportunitat de posar en valor la cultura popular vinculada a la producció i consum alimentari de productes locals, a través de la gastronomia». Així com l’any passat, aquest esdeveniment es va enfocar en el patrimoni culinari i el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana, enguany la Setmana Gastronòmica posarà èmfasi en el saber popular en la conservació del producte local, per fomentar el seu consum i recuperar les receptes tradicionals que cerquen la seva màxima conservació. El cicle d'activitats compta enguany amb el suport del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

Del 22 al 29 de novembre la Serra s’omplirà d’activitats relacionades amb el patrimoni culinari de la Tramuntana: xerrades amb restauradors i productors, visites a finques agrícoles, tastets de producte local, tallers a escoles, tallers de productes elaborats (mató i cervesa), etc. A la programació també s'inclou la presentació de l'Inventari de productes elaborats de la Serra, impulsat per Tramuntana XXI. Totes les activitats (excepte el sopar amb producte local) són gratuïtes i requereixen d'inscripció prèvia. Encara queden places disponibles per algunes activitats:

- Tastet de Formatges Tramuntana (dilluns 22, 11 h, Pollença)

- Col·loqui 'Cap a un nou model gastronòmic?', al que participen reconeguts xefs de la Serra i on s'oferirà una degustació de les elaboracions de Cati Pons d'Els Fogons de Plaça (dimarts 23, 18 h, finca de Son Vic Vell, Calvià)

- Tastet a Fet a Sóller (dimecres 24, 11 h, Sóller)

- Conversatori amb productors i sopar especial amb producte local (dijous 25, 19 h, Finca d'Honor Vell, Bunyola)

- Xerrada 'Les varietats locals a la Serra de Tramuntana' + presentació de l'Inventari de producte local de la Serra. S'oferirà una degustació de les elaboracions de Cati Pons d'Els Fogons de Plaça (divendres 26, 18 h, Costa Nord, Valldemossa)

A més, en el marc de la II Setmana Gastronòmica s'han llançat tres concursos gastronòmics. D'una banda, el concurs 'La cuina de la Serra: receptes tradicionals de productes elaborats' (el termini acaba el dilluns 22), amb una convocatòria per a escoles i una altra adreçada a residents dels municipis de la Serra. De l'altra, es torna a convocar el certamen culinari 'De la tradició a la innovació, productes elaborats', adreçat a escoles de cuina i gastronomia.

Per a la realització de les 20 activitats que configuren el programa de la II Setmana Gastronòmica de la Serra de Tramuntana, s'ha teixit una ampla xarxa de col·laboradors i participants: 23 productors i distribuïdors (d'oli, mel, vi, cervesa, embotits, verdures, fruites, etc.), 6 finques agrícoles (Son Alzines, Son Vic Vell, Can Aulí, Finca d'Honor Vell, Can Bardí de sa Figuera i Monnàber Vell), 3 restaurants (Els Fogons de Plaça, Can Boqueta i ReOrgànic) i 5 entitats (Associació de Varietats Locals, Associació de Comerciants d'Estellencs, Fundació Amadip Esment, Fundació Itinerem i Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca).