El GOB Menorca denuncia l'Ajuntament d'Alaior i li exigeix transparència urbanística

L'organització ecologista, GOB Menorca, ha denunciat per la via penal l'Ajuntament d'Alaior, davant la seva negativa de permetre la consulta a l'expedient dels hotels de Son Bou, així com de poder consultar l'expedient del cas de l'agroturisme de Torre Vella; els quals, ambdós casos, presenten irregularitats i «deficiències», ha explicat el GOB en un comunicat.

Des del 2017, se sabia que les dues torres de Son Bou «mai havien complert el requisit de parcel·la necessària» i, per això, el nou projecte que volia fer l'empresa Melià, estava frenat, ja que «no es pot modernitzar un edifici que no compleix amb les condicions d'edificació», han recordat des de l'organització. Ara, l'ajuntament ha concedit una llicència als hotels de Son Bou, impedint al GOB consultar l'expedient per conèixer la nova documentació presentada pels promotors; la polèmica s'ha agreujat en saber que el consistori ha concedit una llicència per reagrupar parcel·les «durant els mesos que no s'ha permès la consulta» dels expedients. Segons ha explicat el GOB, «la darrera acta de Junta de Govern que es pot consultar a la pàgina web és del 19/04/21», set mesos enrere.

Per tal de poder interposar la denúncia, els ecologistes demanaven 'donatius per a la transparència urbanística'. Aquest dijous han celebrat que «en 48 hores pràcticament s'ha cobert l'import econòmic requerit».