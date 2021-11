El Consell de Formentera vol regular el nombre de visitants d'un dia «ja que és molt elevat i genera sensació de saturació», ha anunciat la vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, en la presentació dels resultats del Baròmetre de satisfacció turística, aquest dijous a la Sala de Cultura (Cinema). Aquest indicador es basa en 2.500 enquestes fetes tant als turistes, per conèixer el grau de satisfacció i analitzar les possibles amenaces i fortaleses, com als residents.

La temporada turística, a Formentera, ha estat «bona», però també hi ha hagut «la percepció de saturació en les nostres carreteres i platges», ha explicat la presidenta de l'Observatori de Dades, Ana Juan. En aquest sentit, ha explicat que les opinions de les enquestes han de servir per elaborar un diagnòstic «per saber què estam fent bé i en què podem millorar, i trobar l'equilibri sobre la percepció que tenim els residents i turistes», ha afegit.

En la presentació han volgut destacar que la satisfacció amb el servei i l'atenció del personal als allotjaments o la restauració ha millorat, principalment per «les mesures implementades relacionades amb la Covid-19», ha explicat la consellera; d'aquesta manera, les mesures «s'han traduït en el fet que els visitants s'han sentit millor atesos, i aquesta pot ser una oportunitat per establir-les encara que no s'hagin de fer de manera obligatòria», ha volgut recalcar.