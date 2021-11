PIMEM demana una revisió dels criteris d'ús dels fons recaptats per l'Ecotaxa

Després del festival de 'Los 40 Music Awards', PIMEM assegura que «qualsevol iniciativa que comporti obrir nous escenaris per a la desestacionalització sempre serà ben rebut». El debat, segons la Federació, «cal centrar-lo en l'ús dels fons de l'ecotaxa ja que en l'origen i l'esperit hi ha el de disposar de recursos econòmics per fer front al manteniment i la gestió dels recursos naturals fruit de l'activitat turística». En aquest sentit el president, Jordi Mora, ha assegurat que «una iniciativa com aquest festival que ha tengut la repercussió que ha tengut a nivell internacional no pot ser criticada com a iniciativa, però si obre el necessari debat sobre com finançar aquests projectes i més concretament si deixar de banda els fons recaptats per l'Ecotaxa, que des de PIMEM creiem que sí».

La patronal creu que dins de l'ampli ventall d'activitats que poden ajudar a desestacionalitzar la nostra oferta, la cultura ha de jugar un paper molt important no només pel que genera a nivell econòmic sinó perquè és una activitat molt viral entre els assistents. En aquest sentit, PIMEM demana al Govern que continuï donant suport a l'esdeveniment de 'Los 40 Music Awards' i alhora potenciï els concerts en diferents sales de concerts i teatres de Mallorca durant tot l'any.

Jordi Mora assegura que el cas de 'Los 40 Music Awards' és «un exemple de la capacitat que té aquesta indústria per a generar moviment en temporada baixa. Parlam que s'ha vist en 18 països, hi ha hagut més de 50 proveïdors locals treballant i a nivell nacional s'han fet ressò 110 mitjans generant 195 publicacions i a partir d'aquí hauríem de multiplicar per les audiències de cada mitjà i ens podem fer una idea dels milions de persones que ho han vist».

Al marge dels avantatges d'aquesta oferta, però, la Federació creu que el debat s'ha de centrar en l'ús dels fons de l'Impost de Turisme Sostenible. Mora assegura que aquest debat «s'hauria d'haver obert fa temps i les institucions han de ser molt precises en l'ús d'aquests fons perquè el missatge enviat als nostres mercats sempre va tenir un argument molt clar: es pagava per a mantenir i gestionar l'entorn i els recursos naturals».

PIMEM creu que el debat suscitat és una doble oportunitat: «continuar donant suport a esdeveniments que ajudin a desestacionalitzar i deixar clar que s'han d'emprar els fons de l'Ecotaxa única i exclusivament amb finalitats mediambientals».