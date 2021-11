El pressupost de la Conselleria d'Afers Socials i Esports ascendeix un 26% respecte al 2021

El pressupost de la Conselleria d'Afers Socials i Esports per a l'any 2022 augmentarà 64,19 milions d'euros, un 26% més que l'any 2021, per tal d'enfortir els serveis socials públics com eina de cohesió social, millorar la protecció social i engreixar l'escut social. La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha explicat detalladament les diferents partides davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament, aquest dimecres dematí.

La partida amb major pressupost és la de la Direcció General de Dependència, amb 24,7 milions més que el 2021, destinats a l'atenció a les persones en situació de dependència, a la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i a l'atenció primerenca destinada a infants amb trastorns en el seu desenvolupament. L'augment d'aquesta ha estat gràcies a l'arribada de fons europeus, amb els que es preveu la construcció de noves places per poder atendre el «repte de l'envelliment de la població».

Per altra banda, també ascendeix el pressupost de Serveis Socials, amb el qual es vol «lluitar contra la pobresa», ha dit la conselleria en un comunicat; actualment, la Renda Social Garantida, arriba a 4.184 famílies de les Balears. A més a més, per part de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies, es preveu augmentar el nombre de places d'habitatge per a joves emancipats i augmentar la partida de prestacions econòmiques en concepte de renda d'emancipació; així com està prevista l'aprovació de les Lleis de Joventut i de Lleure.

En l'àmbit dels esports, també ha augmentat la partida, que es destinarà a la Fundació per a l'Esport Balear i al Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears, entre d'altres. Es mantenen les ajudes per als desplaçaments interilles i les de compra de material.

El pressupost de la Secretaria General preveu, també, la millora dels sistemes d'informació cap al ciutadà, la renovació informàtica i la contractació temporal de personal per a la gestió dels fons europeus.