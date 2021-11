Un nou cicle de grau superior d'FP de Mobilitat segura i sostenible preveu la professionalització dels transportistes

El Govern preveu implantar un nou cicle de grau superior d'FP de Mobilitat segura i sostenible al CIFP de Son Llebre, segons ha anunciat aquest dimarts el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos. La Conselleria d'Educació i Formació Professional s'ha reunit amb la Federació Empresarial Balear del Transport de Balears per tal d'explorar diferents vies per millorar la qualificació i professionalització del sector dels transportistes.

S'espera que es pugui fer el curs 2022/2023 i així solucionar la manca de professionals docents per impartir estudis a les autoescoles, ha explicat Baos. Altres mesures que volen prendre son treure totes les qualificacions associades a aquest sector professional (conducció d'autobusos, conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera i la de conducció professional de vehicles, turismes i furgonetes), perquè els treballadors amb experiència el puguin reconèixer, així com millorar la formació del professorat d'FP de les famílies corresponents. Aquesta segona ja preveu la signatura d'un conveni entre la Federació i el Centre d'Innovació de Formació Professional.

Des de la Federació també han demanat impulsar més el cicle de Transport i logística, que s'imparteix a l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca; és un cicle dual de grau superior que s'imparteix a les Balears des de fa dos anys.