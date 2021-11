La Delegació del Govern espanyol a les Balears impulsa cursos de català per al personal amb l'objectiu de «garantir els drets lingüístics»

La Delegació del Govern espanyol a les Balears impulsarà cursos de català per als treballadors de l'Administració General de l'Estat (AGE) a l'arxipèlag que estiguin interessats en l'aprenentatge de la llengua pròpia de les Balears.

En una nota de premsa, la Delegació del Govern espanyol ha explicat que l'objectiu és «garantir el compliment dels drets lingüístics» contemplats a l'Estatut d'Autonomia i, alhora, millorar la qualitat dels serveis públics i la seva accessibilitat per part de tots els ciutadans.

Amb aquest propòsit, la delegada del Govern espanyol, Aina Calvo, ja ha sol·licitat a l'Institut Nacional de l'Administració Pública (INAP) que iniciï els tràmits per a subscriure un conveni amb l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) del Govern, amb la finalitat de desenvolupar cursos bàsics dels nivells A2 i B1 de català per al 2022.

Aquesta oferta permetrà a prop d'un centenar de treballadors de l'AGE disposar d'un ajut addicional per a preparar les proves de certificació de català, ja que un percentatge elevat de la plantilla actual a l'arxipèlag està integrat per funcionaris i personal laboral procedents d'altres territoris en què el català no és llengua oficial.

D'acord amb la Delegació del Govern espanyol, «això dificulta el compliment de les lleis que en regulen l'ús en les relacions dels ciutadans amb les administracions públiques».

Així, l'oferta formativa promoguda per la Delegació del Govern espanyol té com a finalitat millorar la competència lingüística en català dels funcionaris i de la resta de treballadors públics. A més, segons lexpliquen, respon a les peticions d'entitats ciutadanes i socials, i d'organismes i institucions autonòmiques sobre la necessitat d'adoptar mesures per a facilitar la cobertura d'aquest dret.

D'altra banda, l'acreditació del títol de català s'ha incorporat com a mèrit específic a computar a diversos dels concursos convocats.