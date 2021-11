L'Associació d'Usuaris del Tren lliuren al Govern 25 peticions signades per més de 2.000 persones

L'Associació d'Usuaris del Tren ha presentat aquest dilluns un total de 2.240 signatures amb 25 peticions a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, amb què exigeixen que es millorin els serveis de la xarxa ferroviària a Mallorca.

Entre altres peticions, l'Associació reclama més cobertura horària del servei, més freqüències en hores punta, una accessibilitat segura i més capacitat i unificar les targetes de transport.

També sol·liciten reduir el preu dels bitllets senzills, que hi hagi serveis bàsics a totes les estacions i l'ampliació de la xarxa ferroviària.

En declaracions als mitjans davant de la Conselleria, l'Associació ha explicat que aquestes 25 demandes, que s'han recollit durant quatre setmanes, són «històriques» i s'hi aspira que «el tren sigui realment l'alternativa al cotxe».

En aquest sentit, han assegurat que «el transport més ecològic no és l'afavorit per aquest Govern» i han criticat que l'actitud de l'administració és «molt incongruent amb la Llei de canvi climàtic».

D'aquesta manera, l'Associació ha exigit «una inversió potent que compensi la desinversió que hem tengut des de fa 60 anys». «Les actuacions de l'administració han anat a desmantellar el servei ferroviari, que és el més eficient, i afavorir el gran negoci d'autopistes, carreteres, rotondes i tot allò que envolta el sector de l'automòbil», han lamentat.

Segons han apuntat, el tren abans arribava a 33 pobles de Mallorca i actualment només a 18. «Els usuaris no volem anar en cotxe a les platges perquè no arriba el tren», han denunciat, alhora que han demanat que hi hagi busos llançadora en aquells llocs on no arriba el servei ferroviari.