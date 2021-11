Exigeixen que es deixi de criminalitzar els animalistes i condemnen les declaracions del batle de Muro

El partit ecoanimalista Progreso en Verde condemna les declaracions del batle de Muro i dels conductors de les galeres de cavalls del municipi per acusar els animalistes d'amenaçar, insultar i agredir els conductors de les galeres, que segons el consistori haurien fet el pas a canviar les actuals galeres per vehicles elèctrics pels enfrontaments amb els animalistes. Així, Progreso en Verde exigeix ​​una rectificació al batle de Muro, Antoni Serra.

«Estam farts que vagin a l'excusa fàcil quan les coses no els funcionen com volen i acusin els animalistes de violents. De veritat algú creu que s'està agredint els conductors de les galeres? Ens sembla una falta de respecte tremenda. Els conductors de les galeres són conscients que cada vegada menys gent utilitza un servei on s'explota els animals i en no voler admetre-ho recorren a les mentides. On són les denúncies o sentències que demostren les seves greus acusacions? Aplaudim que es vulguin canviar les actuals galeres de cavalls per vehicles elèctrics, però condemnam els atacs als animalistes, declara Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.

Sense notícies de Palma, Alcúdia i Sant Llorenç

Progreso en Verde explica que continua la feina constant per a abolir l'explotació dels cavalls de les galeres a la resta de municipis de Mallorca, «sense que les institucions decideixin moure un dit per a acabar amb una imatge que avergonyeix la majoria dels ciutadans».