Un centenar de persones es concentren a Palma per a defensar les pensions públiques

Unes 100 persones, segons els organitzadors, s'han concentrat aquest dissabte enfront de la Delegació del Govern espanyol a les Balears, a Palma, per a defensar la «viabilitat» de les pensions públiques i demanar la dimissió del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, per voler impulsar una reforma que «tindrà com a resultat la privatització de les pensions i l'empobriment de la ciutadania».

Segons ha informat el portaveu de la Coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques Pep Juárez, «la concentració duta a terme aquest dissabte a Palma s'ha emmarcat en una convocatòria organitzada a nivell estatal per a defensar les pensions públiques i sol·licitar al Govern espanyol que aturi les retallades que pretén aplicar».

«Les pensions públiques són perfectament viables», ha assegurat Juárez, qui s'ha mostrat en desacord amb el Pacte de Toledo i amb el Pla del Govern espanyol de reformar les pensions perquè, ha advertit, la futura reforma «es realitzarà d'acord amb un relat fictici, al dictat de la banca i el poder financer», la qual cosa suposarà «privatitzacions i retallades de les pensions».

A més, ha avisat, «la futura reforma tampoc garantirà la capacitat adquisitiva de les pensions a partir de l'any 2022, en establir un sistema de càlcul de l'IPC que no permet revisar les retallades fins passats els cinc anys».

Davant aquest escenari, Juárez ha reivindicat, per exemple, que les pensions mínimes han d'elevar-se fins a equiparar-se al Salari Mínim Interprofessional i s'ha de situar en el 60% del salari mitjà; que ha d'eliminar-se el 'factor de sostenibilitat' i la jubilació ha de tornar als 65 anys.

A més, entre altres reclamacions, ha demanat estabilitzar mesures per a acabar amb la bretxa de gènere en salaris i pensions i que, en cas de ser necessari, el pagament de les pensions públiques es garanteixi a través dels PGE.

Finalment, el portaveu de la Coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques ha dit que «aturar la reforma d'Escrivá no és només un problema dels pensionistes, sinó de tota la societat en el seu conjunt». Així, ha sentenciat, «és necessari mobilitzar-se per a aconseguir que governi qui governi les pensions es defensin».