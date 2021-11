Reclamen davant la seu del Govern «acció i lideratge» davant el «desastre climàtic que la COP26 no ha resolt»

L'Aliança per l'Emergència Climàtica ha protestat aquest divendres front el Consolat de Mar per a exigir al Govern «acció i lideratge» en l'àmbit local, davant el «desastre climàtic que la COP26 no ha resolt».

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) --integrat en l'Aliança-- ha expressat la seva «decepció» pels resultats de la trobada celebrada Glasgow, «amb pocs compromisos vinculants, molt retardisme i inacció».

Per això, han exigit que a les Illes s'actuï «amb molta determinació política, per a canviar el rumb i avançar en els escenaris climàtics que es viuran des del context insular».

Crida per la justícia climàtica

L'Aliança ha criticat que la COP26 hagi estat «un espectacle de rentada d'imatge verda» i ha lamentat que no es parlàs d'assumptes com el Tractat de la Carta de l'Energia o que es continuïn fent «promeses buides» sobre la transició ecològica i la descarbonització de l'economia.

Concretament, en referència a Mallorca, han censurat que el seu model econòmic es basa pràcticament en la indústria turística, que provoca «la massificació i sobreexplotació del territori», amb la conseqüent «pèrdua de sòl fèrtil, espais naturals, posada en perill de la posidònia o la sobreexplotació dels recursos hídrics».

Així mateix, han advertit que, si a les Balears no es limita l'increment de la temperatura mitjana global, «les conseqüències per a les generacions presents i futures seran catastròfiques».

Per tot això, han destacat la necessitat de planificar i decidir de manera coordinada i comptar amb la participació ciutadana com a principal palanca de canvi per a «democratitzar les polítiques climàtiques».

«És necessària una assumpció real del compromís climàtic perquè el relat polític no es converteixi en paraules banyades», han conclòs.