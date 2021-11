Comença el termini d'inscripció a les proves de llengua catalana del Govern

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) ha obert el termini per a inscriure's a les proves de de llengua catalana de la convocatòria de gener de 2022. Des d'aquest dijous 11 i fins al dia 24 de novembre es podrà dur a terme la inscripció, que es recomana fer per via telemàtica a través del web dgpoling.caib.cat. En aquesta adreça i també en el telèfon 012 es pot consultar tota la informació relativa a les proves.

Les proves es duran a terme a Eivissa, Formentera, Inca, Manacor, Maó i Palma a final de gener i principi de febrer. S'avaluaran els nivells A2, B1, B2 i C1 i només es poden inscriure a les proves d'un sol certificat. Per a inscriure's als certificats no s'ha d'acreditar cap nivell anterior. Així mateix, la Direcció General de Política Lingüística ja ha fixat el calendari de la propera convocatòria, en la qual hi haurà proves de tots els nivells que es faran entre els mesos de maig i juny.

Aquesta convocatòria serà la tercera que es fa durant la pandèmia de la Covid-19 i la DGPL ha remarcat que, «com en les altres dues ocasions, suposa un esforç extraordinari per la situació excepcional». Precisament per això, la DGPL podrà modificar les bases de la convocatòria si les circumstàncies ho requereixen.