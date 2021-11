Maite Salord guanya el III Premi Proa de Novel·la amb 'El país de l'altra riba'

L'escriptora i política menorquina Maite Salord ha guanyat el III Premi Proa de Novel·la, un dels premis de referència en català actualment. El jurat d'aquesta edició ha estat format per Vicenç Villatoro, Marina Porras, Xavier Pla, Clara Queraltó i Josep Lluch. La novel·la guanyadora, 'El país de l'altra riba', encreua dues històries per parlar de la memòria familiar, les guerres del segle XX, l'emigració i les vides sacsejades per aquests episodis; el llibre sortirà a la venda aquest dimecres.

La trama arranca amb la caiguda accidental d'un avió alemany, el qual venia de bombardejar la costa nord d'Àfrica, durant una matinada de febrer del 1943 a l'illa de l'Aire, al sud-est de Menorca; uns pescadors salven els quatre tripulants, però l'avió continua encara sota les aigües. Tot seguit, la història es trasllada a la ciutat d'Alger, on Alfred Gold i el seu net Daniel, jueus que han travessat França fugint de les tropes nazis, han obert una sastreria. La visita d'un elegant colon francès que regenta el restaurant més luxós de la capital algeriana, el Cafè de París, els obre una esperança, ja que al restaurant, el jove Daniel hi coneix l'Omar, un excombatent de les tropes franceses, i la Isabel, una noia provinent de Fort de l'Eau, un municipi de la badia d'Alger fundat per menorquins.

En paral·lel, la novel·la ens situa a la Barcelona del 2003, durant les manifestacions contra la guerra de l'Iraq; aquest és l'escenari on la Marta, una jove menorquina estudiant de Filologia, i la Hanna, una noia alemanya que fa un Erasmus a Barcelona, es coneixen i s'atreuen.