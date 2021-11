Troben 11 víctimes de la Guerra Civil entre les restes analitzades a Son Coletes

L'equip d'antropologia, el qual treballa juntament amb els d'Aranzadi i ATICS, ha començat a analitzar algunes de les restes localitzades a la zona enjardinada a l'oest de l'antic cementeri de Manacor. Aquestes restes corresponen a un nombre mínim de 41 individus adults, dels quals nou presenten clares lesions perimortem; a aquestes nou, se n'hi sumen dues més, trobades recentment a la mateixa zona, prop de les criptes. Les restes d'aquests onze individus també presenten evidències de lesions per arma de foc.

Mentrestant, la màquina retroexcavadora ja ha començat a rebaixar el paviment de la zona del passadís, on s'ha documentat que continuen les fosses descobertes l'any 2020; s'hi espera localitzar noves restes relacionades amb la Guerra Civil, com ja va passar en la primera intervenció.

Per altra banda, la Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica ha decidit repetir l'experiència iniciada a Porreres i acostar als familiars de les víctimes i a la població en general la segona fase d'excavacions a Son Coletes; es farà a través d'un servei de retransmissions en directe, que es podrà seguir des del canal de YouTube de la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Aquestes connexions, que es faran els dies 11 i 216 de novembre i 10 de desembre a les 16 h, serviran per conèixer la darrera hora de les excavacions; també es permetran fer preguntes en directe a través de WhatsApp, al telèfon 650 40 25 27. Hi participaran els responsables de Memòria del Govern i els membres de l'equip tècnic.

Per tal d'arribar a més gent, la Direcció General de Memòria Democràtica també treballa en col·laboració amb l'Ajuntament de Manacor per organitzar visites guiades en cap de setmana, obertes a tothom, però amb especial atenció als familiars; un dels objectius principals és difondre entre la població com treballen en una fossa de víctimes de la Guerra Civil els arqueòlegs, els antropòlegs i els forenses. També, amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, ha convidat els instituts de Mallorca a participar en les visites guiades a Son Coletes.