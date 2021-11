Presentats els actes dels Dijous Bo: Inca torna a passejar

El batle d'Inca, Virgilio Moreno, i el regidor de Dijous Bo, Antoni Peña, al costat d'altres membres del Consistori i representants d'associacions i entitats locals, han presentat, en el Casal de la Cultura, els actes de la setmana gran del Dijous Bo.

«Després d'un 2020 sense Dijous Bo, enguany ens fa especial il·lusió presentar-lo. Aquestes darreres setmanes hem pogut gaudir de les fires gràcies a l'esforç que tots hem fet durant els últims mesos, i ara ens toca preparar-nos per a viure la nostra setmana major», ha assenyalat Virgilio Moreno.

En aquest sentit, el batle ha destacat que «el Dijous Bo és més que un dia, és un sentiment» que «omple de satisfacció» i «fa treure pit» al municipi. «El Dijous Bo el conformen cadascuna de les persones que participa dels actes que hem presentat i contribueix a fer poble, i no sols totes aquelles que ho organitzen», ha apuntat.

Per la seva part, el regidor Antoni Peña ha explicat que «aquest programa posa de manifest que Inca ha reiniciat la seva activitat i torna a passejar, així com s'emfatitza en el cartell d'enguany». «Gràcies a la implicació i bona predisposició de tots i totes, mantenim les mateixes activitats que en els darrers anys amb uns 9 quilòmetres de mostra i venda», ha afegit.

Divendres que ve comença la setmana gran d'Inca amb el pregó, a càrrec de l'empresari Tomeu Martorell. El cap de setmana se celebra la festivitat de Santa María la Major, copatrona d'Inca. Després, durant tota la setmana hi ha una sèrie d'activitats fins a arribar al Dijous Bo perquè petits i majors puguin gaudir junts.