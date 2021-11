El Govern manté Menorca en el nivell 0 d'alerta sanitària i la resta d'illes en l'1

El Consell de Govern ha decidit aquest dilluns mantenir l'illa de Menorca en el nivell 0 d'alerta sanitària per Covid-19, mentre que la resta d'illes es queden en el nivell 1.

Així ho ha anunciat el portaveu del Govern, Iago Negueruela, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, on ha assenyalat que es manté Menorca en el nivell més baix tot i ser l'illa on més s'han incrementat els contagis.

Això és perquè la situació hospitalària de l'illa és «òptima», amb només un pacient ingressat per Covid-19 a Palma. En la situació actual, que Negueruela ha definit com «de convivència amb la Covid», «no es valora tant la incidència com la pressió hospitalària», ha incidit.

En canvi, Formentera continua en el nivell 1 d'alerta sanitària malgrat ser l'illa amb menys augment, perquè comparteix amb Eivissa l'àrea de salut. A les Pitiüses hi ha nou pacients de coronavirus ingressats en planta i dos en la UCI.