Pla MOVES III: gran acollida de sol·licituds per implementar la mobilitat elèctrica

La convocatòria pública de subvencions de suport a la mobilitat elèctrica, el programa MOVES III, ha rebut 600 sol·licituds a les Balears des que es va obrir aquesta línia d'ajuts el passat 5 de juliol. L'import sol·licitat supera els 6,4 milions d'euros, més de la meitat del pressupost inicial del programa, que és de 9,3 milions d'euros.

Segons ha informat el Govern aquest dissabte, del total de sol·licituds presentades fins ara, 475 són per a l'adquisició de vehicles elèctrics i 125 per a la instal·lació de punts de recàrrega. Cal assenyalar que un 78% d'aquestes sol·licituds provenen de particulars.

Així mateix, el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat aquest dissabte la concessió de 69 expedients d'aquesta línia d'ajudes per valor de 318.772,21 euros, que suposarà una inversió induïda d'1.803.397,02 euros.

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha destacat que «estam veient com comencen a aterrar definitivament els primers fons europeus de recuperació i ho fan en forma d'ajudes a particulars i petites i mitjanes empreses per a descarbonitzar les nostres illes. Sabem que la pandèmia no ha acabat, però estam veient com l'època de la recuperació ja està en marxa».

D'altra banda, Yllanes ha remarcat que el ritme de sol·licituds del pla MOVES III demostra la implicació de la ciutadania quant a la necessitat d'apostar «per una mena de vehicles més sostenibles i menys contaminants». Per això, ha dit, «des del Govern veim amb bons ulls la resposta de la ciutadania en aquest àmbit, fet que demostra gran sensibilitat per continuar fent passes cap a la transició energètica a les Balears que ajudi a reduir emissions».

«Vull destacar que som la primera comunitat autònoma que va aprovar el MOVES III», ha declarat el vicepresident, qui també ha recordat que totes les compres i actuacions realitzades des del 10 d'abril en endavant ja són subvencionables.

El termini per presentar les sol·licituds del pla MOVES III es va iniciar el passat dia 5 de juliol de 2021 i arriba fins al 31 de desembre de 2023 o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Segons el Govern, és important destacar que, si s'exhaureix la quantia, l'Estat té un fons de contingència de 400 milions d'euros que destinarà a aquelles comunitats que abans del juliol de 2022 hagin compromès el crèdit. Aquesta línia d'ajuts està cofinançada per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i s'emmarca dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.