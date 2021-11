La tempesta 'Blas', de característiques tropicals, afectarà les Balears aquest cap de setmana

La borrasca 'Blas', que podria adquirir característiques dels ciclons tropicals o subtropicals, afectarà l'est o sud-est de les Balears durant la nit del dissabte i en la primera meitat de la jornada del diumenge on deixarà vents «molt forts», temporal marítim «important» i ruixats «intensos», segons ha informat el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo.

Encara que la tempesta 'Blas' comparteixi característiques tropicals o subtropicals, com la possibilitat que el nucli de la borrasca presenti temperatures més altes que el seu entorn, els models de predicció no han acordat encara que la tempesta pugui considerar-se un 'medicane' (huracà mediterrani). No obstant això, el portaveu aclareix que malgrat aquesta similitud, «ni molt menys» 'Blas' tindrà el «poder destructiu» d'un huracà.

A punts de Mallorca i Menorca, Del Campo preveu que l'onatge pugui aconseguir superar els 7 metres d'altura durant la nit del dissabte i la jornada del diumenge, i fins i tot no descarta que alguna ona pugui arribar individualment als 14 metres d'altura.

Els vents bufaran de manera contínua amb «molta força» i fins i tot hi haurà ratxes «molt intenses» de més de 90 o 100 quilòmetres per hora, i també, adverteix de la possibilitat de ruixats tempestuosos localment «forts».

Quant a la predicció del dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent s'esperen cels poc nuvolosos i que continuïn els ruixats tempestuosos a les Balears, sobretot localment forts a Mallorca i Menorca, i més febles en el litoral mediterrani peninsular.