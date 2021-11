Una treballadora de l'IBJove denuncia que ha estat víctima d'assetjament per part del nou director d'Infància i Adolescència

La periodista i treballadora de l'Institut Balear de la Joventut (IBJove) Empar Bosch ha fet pública una carta en la qual denuncia que ha estat víctima d'assetjament moral per part del nou director d'Infància i Adolescència, Josep Lluís Riera.

La Conselleria d'Afers Socials en tenir constància de la denúncia va ordenar a l'IBJOVE activar en el protocol del Pla d'Igualtat del Govern.

Bosc denuncia que un càrrec superior mantenia en contra seva «acudits de contingut sexual; comentaris sexuals; preguntes sobre la vida sexual; assignació de tasques sense sentit de gran dificultat que no estaven relacionades amb la meva formació ni experiència, utilitzant constantment un humor sexista i una manera de tractar-me ofensiva».

Aquest és el text que ha publicat Bosch al seu compte de Facebook dirigit a la Consellera Fina Santiago:

«Com a treballadora de l’IBJOVE, que depèn orgànicament de la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la qual vostè és responsable i, arran del nomenament de Josep Lluis Riera Moll com a director de l’Oficina Balear de la Infància i l’ Adolescència, que ha de vetllar per la defensa i protecció dels drets dels menors i que també depèn de la mateixa conselleria, pos en el seu coneixement la següent informació:

La passada legislatura, sent director de l’IBJOVE, Joan Ferrà Terrassa, em va assetjar el meu superior jeràrquic directe, Josep Lluis Riera Moll, que era cap de l’àrea d’ Instal·lacions, Participació i Formació de l’IBJOVE, amb conductes classificades a la taula del Pla d’Igualtat del Personal de Serveis Generals de l’Administració de la CAIB, com ara acudits de contingut sexual; comentaris sexuals; preguntes sobre la vida sexual; assignació de tasques sense sentit d’una gran dificultat que no estaven relacionades amb la meva formació ni experiència, utilitzant constantement un humor sexita i una forma de tractar-me ofensiva.

Vaig posar aquesta circumstància en coneixement de la cap de Servei de Joventut, Sandra Riba Álvarez, qui, en l’exercici impecable de la seva responsabilítat li va comunicar, en el meu nom, al llavors director de l’IBJove, Joan Ferrà Terrasa. A continuació, en persona, jo vaig sol·licitar al director que, per favor, em traslladàs de departament i m’assignàs altres tasques i, en concret, vaig sol·licitar passar a treballar a l’àrea de Secretaria, atès que tenc experiència anterior. Em va contestar, també de paraula, que ho tendria en consideració però no em va canviar d’àrea ni de tasques i Pep Lluís Riera Moll va continuar sent el meu superior directe, qui decidia quines tasques m’assignava, tenia control sobre elles, sobre la meva presència a l’oficina i sobre les meves vacances, entre d’altres.

En l’actual legislatura, el nou director, Sebastià Lliteres Lliteres, em va traslladar a l'àrea de Serveis Generals i, a més, va confiar en mi des del primer moment. En assabentar-se del meu cas i, a petició meva, també de paraula, va emprendre mesures discretes però contundents per tal que jo tengués el mínim de contacte possible amb el que va ser el meu cap i que ara vostè ha nomenat director de l’Oficina Balear de la Infància i l’ Adolescència.

Tot això ho pos ara en el seu coneixement per escrit a petició del meu actual superior jeràrquic, el cap de Comunicació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, Juan Mascarell Ramiro.»