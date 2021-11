'El futur que volem': full de ruta de la societat civil per a la transició de les Balears

El Fòrum de la Societat Civil per a la reconstrucció de les Illes Balears, conglomerat d'entitats que volen impulsar un canvi del model econòmic que regeix el territori, ha fet públiques les primeres propostes. Aquest fòrum està integrat per organitzacions com el GOB, els Amics de la Terra Mallorca, la Xarxa per a la inclusió social, la Unió de pagesos de Mallorca, o l'Obra Cultural Balear. En aquest sentit, els criteris pels quals es regeixen són variats: des de la mitigació del canvi climàtic, a l'impacte de gènere o la intergeneracionalitat, a més de la investigació i la digitalització, o la governança, la transparència i la participació.

Aquest full de ruta a partir del qual volen fer feina es basa en tres punts: el social, l'econòmic i l'ecològic. «Els tres són forces interactives que ben combinades ens han de conduir a una societat diferent de la que tenim, més justa, sostenible i pròspera», han explicat en el comunicat. Per això, alguns dels objectius que s'han proposat ara són la sobirania energètica per la disminució del consum energètic i adaptar el territori a la transició ecològica, l'impuls estratègic al sector primari i de l'Economia Social i Solidària, així com enfortir el sistema de cures, garantir el dret a l'habitatge o impulsar una Renda Bàsica Universal per lluitar contra la pobresa i la marginació.



Les cinc propostes clau que plantegen actualment són: governar la sortida de la crisi amb una planificació estratègica de la transició, reconvertir el turisme a la baixa, mitjançant un canvi d'usos a l'oferta hotelera obsoleta, el desplegament del parc de generació d'energia renovable evitant la pèrdua de sòl agrari productiu, garantir el dret d'accés a l'habitatge amb una inversió anual sostinguda per en 10 anys i posar a disposició 20.000 habitatges públics, a més de fomentar la compra pública responsable per afavorir l'accés de l'Economia Social i Solidària a la contractació pública.