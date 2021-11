El Govern frena el parc fotovoltaic de Son Bonet i la plataforma ciutadana que s'hi oposa ho celebra

Aquest dijous el Consell de la Indústria presidit pel Conseller de Transició Energètica, Juan Pedro Yllanes, ha denegat la declaració de projecte estratègic industrial per al Megaparc Fotovoltaic de Son Bonet.

La decisió representa una gran victòria dels moviments socials i del municipi de Marratxí en la defensa del que es considera una agressió als seus drets socials i ambientals.

La plataforma Son Bonet Pulmó Verd, amb un suport massiu de les entitats de la localitat i amb múltiples suports d’entitats dels moviments socials mallorquins, va presentar 1300 al·legacions en contra del projecte.

La plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha declarat que «un cop més volem posar en valor l’esforç de totes les forces polítiques a nivell de Marratxí, de Mallorca i les Balears, que han mantingut una unitat d’acció que ha facilitat la pressió a Aena, aixecant la veu en contra del projecte».

La Plataforma explica que «aquest fet és juntament amb la gran mobilització social és motiu d'una gran satisfacció i agraïment a totes les parts implicades. Per això considerem que ha guanyat la democràcia: la voluntat del poble, i els seus representants polítics s’han manifestat clarament».

«Aena ha de rectificar, no pot imposar un projecte especulatiu per sobre dels drets dels marratxiners i de les marratxineres. Per tot això, seguim demanant a Aena que retiri de manera definitiva el projecte de Megaparc Fotovoltaic i que regularitzi de manera definitiva l’ús públic de Son Bonet per a la seva reconversió en un Bosc Urbà», diuen.