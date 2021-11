El curs 'Publicitat, xarxes i drets dels consumidors' fa front a la publicitat enganyosa present en les xarxes socials

Aquest dimarts podíem llegir una informació d'agències reproduïda per molts mitjans, entre els quals aquest mateix, en la qual hi deia:

«La Sala II del Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de l'Audiència de Palma, del 10 de juliol del 2019, que va condemnar l'expresident del Govern Jaume Matas a 10 mesos de presó i 10 anys d'inhabilitació especial per a càrrec públic per delicte de tràfic d'influències i com a inductor de delictes de prevaricació continuada i frau a l'Administració, per la seva actuació per a aconseguir l'adjudicació a una empresa determinada de la construcció d'un hospital a Mallorca, en la zona de Son Espases, durant la legislatura 2003-2007».