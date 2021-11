L’STEI Intersindical reclama la continuïtat de la jubilació parcial en la concertada

El 25 d’abril de 2018 es va signar un acord autonòmic pel qual es reconeixien les condicions de les jubilacions parcials als centres concertats en els anys 2019, 2020 i 2021. En aquest acord, la Conselleria es comprometia a finançar la totalitat de les despeses de la nòmina que suposava la jubilació parcial dels docents dels centres concertats i cooperativistes, que reunien les condicions adequades i es trobaven en pagament delegat. Aquestes jubilacions han estat aplicables a les persones nascudes els anys 1958 i 1959.

«L’acord, en el seu punt g, parlava que, a començament de l’any 2020, s’estudiaria la possibilitat de l’aplicació de la jubilació parcial a les persones nascudes a partir de 1960.

Degut a la pandèmia, aquest tema va quedar damunt la taula i per tant no es va concretar la possibilitat de seguir aplicant aquesta jubilació parcial a partir del mes de gener de 2020 per als docents nascuts l’any 1960 i següents», ha explicat l'STEI Intersindical.

Per això, des del sindicat es demana que els grups parlamentaris, que en aquests moments estan treballant els pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2022, sol·licitin al Govern que inclogui una partida pressupostària per a poder dur a terme les jubilacions parcials als nascuts a partir de 1960 i, al mateix temps, signar una nou acord amb la Conselleria d’Educació perquè aquesta possibilitat de jubilació es pugui estendre mes enllà del 2022.