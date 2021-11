Les Balears participen en el I Congrés Coeduca celebrat a València

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, i l’equip del CEIP Sa Graduada de Maó, Menorca, han representat a les Balears al I Congrés Coeduca, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a València. Sa Graduada ha estat un dels centres convidats per a contar la seva experiència en matèria de coeducació, amb el projecte "Coeducançons"; a més a més, la directora general ha participat en una taula redona, amb el Pla de Coeducació (2019- 2022).

Aquest Pla es va començar a implantar el 2019 i, segons ha dit Fernández, la seva finalitat és «aconseguir que l’acció educativa que es duu a terme als centres educatius de les Illes Balears estigui basada en els principis de la coeducació i de la igualtat d’oportunitats». Els principis fonamentals que defensa són: la transversalitat, la visibilitat, l’empoderament, la inclusió, la interseccionalitat, la paritat, els valors democràtics restauratius i els valors de la cultura de pau.

El «projecte d'èxit» de Sa Graduada és resultant d’un dels projectes fets durant el 25N, el curs passat, per tal per sensibilitzar, formar i implicar en matèria d’igualtat, de gènere i de coeducació. Aquest centre treballa múltiples accions de sensibilització per tal de promocionar la igualtat de gènere i prevenir la violència masclista dins del seu projecte Unim les mans contra la Violència Masclista.