Enric Pozo: «És necessari que a les Illes Balears, les institucions apostin més pel cooperativisme i per la cultura»

Enric Pozo és un dels promotors d’aquest espai anomenat Suscultura. L'espai Suscultura està situat al carrer de Miquel Capllonch número 33 de Palma, molt a prop del conservatori de Palma.

Què és Suscultura?

Bé, Suscultura primer de tot és una iniciativa que es fa a través d’un grup d’associacions tan culturals com també una cooperativa, com també un grup persones interessades en la cultura o en els escacs, que també és una de les nostres tres identitats, però bàsicament cultura i producte local, perquè també tenim un servei de bar. I tota aquesta confluència d’associacions i persones han constituït una cooperativa de consum cultural que es diu ‘Corda i Poal’.

Corda i Poal que és, entenc, la cooperativa pròpiament...

Exacte, és l’entitat jurídica que a través de la fórmula de cooperativa de consum pot ajudar a resoldre aquesta necessitat que tenien aquestes associacions, i sobretot també els interessos que tenien certes persones en desenvolupar projectes culturals i que moltes vegades per falta d’espais era difícil poder llançar aquestes iniciatives, les quals també estan obertes a la població de les Illes Balears per participar en qualsevol projecte que vulguin desenvolupar.

Amb els temps que corren, deu-n’hi-do, apostar per una cooperativa i, a més a més, en l’àmbit de la cultura...

És vera que hem estat agosarats, però també era necessari. És una aposta de gent jove, estam parlant que de diferents associacions podem aglutinar dues-centes persones amb aquesta iniciativa, i fa que el projecte estigui distribuït aquesta part econòmica que evidentment hem hagut de posar, i com sempre, si no haguéssim tengut ajuda de certes entitats bancàries o cooperatives, com Coop 57 i Caixa Colonya, difícilment podríem estar en aquests moments desenvolupant aquest projecte que només du dos mesos i mig.

Quins són els objectius de Suscultura?

Els objectius de Suscultura són bastant amples. Primer de tot, donar accés a la participació en la cultura, no només a les nostres associacions, sinó una participació a la cultura a les diferents entitats sense ànims de lucre, perquè és una cooperativa sense ànim de lucre. Hem de distingir que al món del cooperativisme hi ha diferents tipus de cooperatives, poden ser amb ànim de lucre o sense ànim de lucre, la nostra és sense ànim de lucre. Per tant, volem, bàsicament, potenciar la cultura, sobretot de joves, per exemple, els joves relacionats amb la música, amb el teatre, amb activitats que difícilment trobes un espai, perquè a Palma és difícil trobar espais, i sobretot, quan presentes un projecte a les institucions, primer has de saber si tendràs l’espai o no tendràs l’espai. Amb nosaltres només és qüestió que posar-se en contacte i dir si aquell dia està disponible i és molt més fàcil. A més el que volem és que la cultura sigui nostra, que sigui participativa i que sigui oberta... en aquests moments, al barri, però també a qualsevol iniciativa de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera, i evidentment si ens surt qualsevol activitat d’altres zones com Catalunya, País Valencià o Estat Espanyol seran totes benvingudes.

Ens podries fer una descripció de l’espai físic concret?

Bé el nom que es diu és Suscultura que seria un poc el nom comercial, perquè ens coneguin, per no dir Corda i Poal que seria l’entitat jurídica. Dins l’espai tenim una part important que per a nosaltres crec que és una vessant que ajuda a potenciar la cultura que és tenir un bar, que li deim SusBar. Aquest SusBar té unes característiques pròpies que potenciam, per exemple, el vi ecològic, la cervesa artesanal, els productes locals, com poden ser el formatge de Menorca, de Mallorca; la nostra sobrassada, els botifarrons. O sigui, això és una part important perquè es pugui conjugar la cultura. Per altra banda, tenim un petit bar també allà davant amb el que nosaltres deim un chill-out. Tenim una sala que està a prop, crec que són 98 m2, que aquesta sala li deim Suscultura/SusEscacs, és on hi desenvolupam tot tipus d’activitats, amb un escenari, amb cadires i taules, seguint tota la normativa Covid en aquest moment, i on també trobareu un bon equipament tècnic perquè tothom ho tengui fàcil. Està tot equipat per poder desenvolupar qualsevol activitat. També hi ha un espai, que és una aula on tenim el despatx i una banda dedicada a formació d’escacs que la feim oberta o sigui a tot tipus edats, tenim classes d’adults, classes de joves, tant homes com dones. Nosaltres valoram molt aquesta particularitat perquè dins el grup hi ha un club concret, l’Associació d’Escacs La Balanguera, que també forma part de l’associació i que per tant ha traslladat tot els seus continguts i tota la seva feina a nivell d’escacs al nostre local.

Qualsevol persona pot venir a Suscultura a gaudir una estona de prendre qualque cosa al bar, si hi ha activitats gaudir d’aquestes activitats de manera, diguem-ne, oberta i lliure. Com s’informa d’aquestes activitats?

En aquest moment tenim una pàgina, també un Facebook que es diu Suscultura, un Twitter que és Corda i Poal, i també un Instagram, són les fonts importants. Després enviam correus electrònics a aquelles persones que ens demanen que volen saber un poc les activitats que desenvolupam durant la setmana i evidentment també les xarxes de Telegram, Instagram... que serveixen molt per donar a conèixer les activitats que hi ha.

Per usar l'espai, s’ha de llogar?

Depèn, si per exemple és una activitat cultural la qual es fa en horaris que el local estigui obert normalment no cobram, a no ser que vegem que pugui ser una activitat que tengui ànim de lucre.

Sou a dos àmbits especialment sensibles, amb els diversos significats de la paraula sensible. L'àmbit de la cultura i el món del cooperativisme, ens fas una radiografia breu de cada un d’aquests dos àmbits a nivell de Mallorca?

El cooperativisme és una fórmula empresarial poc coneguda aquí a les Illes Balears. És una fórmula en la qual la part important que té, és que són treballadors i empresaris els mateixos que s’agrupen a un projecte quan són socis, treballadors, i quan són, com la nostra cooperativa, una cosa mixta hi ha socis que estan contractats, que evidentment cobren un sou, cercam el sou més digne possible, fa que les necessitats de les persones no depenguin d’un extern com seria contractar una empresa o fer feina com a treballador, sinó que tu ets, al mateix temps, la persona que vols cobrir les teves necessitats amb aquest projecte, amb els teus companys, les teves associacions, que tenen aquesta dicotomia d’entendre que, a partir del projecte i a partir del treball conjunt, del treball de cooperació, és possible aconseguir nou projectes dels quals sobretot es treballa la sostenibilitat, treballam la igualtat de gènere, que puguem treballar la cultura i puguem treballar tot allò que implica una consciència de millora del món en tots els seus continguts.

I si parlam de cultura, evidentment que la cultura jo crec que és bàsic, o sigui, la cultura hauria de ser un d’aquests eixos que parlam, sanitat, educació, benestar... jo crec que hauríem d’afegir cultura. Una persona que a nivell cultural no té aquesta necessitat i sobretot aquesta manca de conèixer el que li pot ajudar a millorar, és una persona ignorant, al final seria un analfabet que només sap escriure i llegir, però no té coneixement de què està succeint a la vida i sobretot aquest esperit crític. Jo crec que a Mallorca es necessita iniciativa, es necessita també un suport molt més de les institucions, creure més que a través del cooperativisme, a través de les entitats i associacions, no fa falta siguin cooperatives, poden ser altres tipus d’entitats, estam a una fase de què ara és el moment de fer un canvi i que les entitats tant a nivell de Govern, com de Consell de Mallorca, com d’ajuntaments han d’apostar per aquest tipus de cultura, en la qual participa la societat. Jo crec que, com deia Paulo Freire, «l’educació ha de ser popular i perquè sigui popular hi ha d’haver possibilitats per participar». I crec que aquí a Mallorca encara necessitam molt aquest suport de part de les institucions d'apostar per la cultura, on predomini la igualtat de gènere, com he dit abans, la sostenibilitat, les persones que treuen noves idees, i que sigui fàcil poder desenvolupar activitats.