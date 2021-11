Jaume Far renuncia com a director de l'Oficina Anticorrupció

El director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Balears, Jaume Far, ha comunicat aquest dimarts la seva renúncia que es farà efectiva a partir del 1r de gener del 2022.

A l'escrit registrat aquest dimarts i dirigit al president de la Cambra, Far argumenta que «nous projectes professionals en l'horitzó més proper» fan que el seu paper al capdavant de l'Oficina hagi de finalitzar aquest any.

Far ha assenyalat que mentre ha estat al capdavant de l'ens ha intentat contribuir a impulsar el canvi de paradigma per a combatre la corrupció. En aquest sentit, ha remarcat fites com la creació d'un organisme sòlid i solvent, l'adopció de mesures ambicioses per a instaurar un canvi cultural a favor de l'honestedat, la integritat i l'ètica pública i la posada en marxa d'una unitat d'investigació alimentada per una bústia de denúncies que ha tengut un «èxit indiscutible».