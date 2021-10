McDonald's d'Inca: una clienta demana per què no li han servit bé la comanda i li responen «porqué no me hablabas en castellano, y eso no me va bién»

Una família va patir una discriminació per raó de llengua al local de venda de menjar ràpid McDonald's situat a la ciutat d'Inca.

C.P. ha explicat que el passat dilluns varen anar a cercar menjar per sopar al McDonald's d'Inca: «He començat a fer la comanda en català. La dependenta me contestava en castellà, i jo seguia xerrant en català, donant per fet que m’entenia».

C.P. també explica que «Sense més ni manco, ha seguit agafant-me la comanda una altra al·lota que, ella sí, me contestava en català. M’ha repetit sa comanda, i jo li he confirmat que estava bé. Quan m’han entregat la comanda (que ha estat la primera al·lota que l’ha començada a anotar), li he dit que me faltava un menú, i ella, m’ha demanat el tiquet i, tan panxa, m’ha dit que hauria de tornar fer la volta per demanar el menú que me faltava».

I afegeix que «Li he demanat a veure com així, si m’havia confirmat la comanda i estava correcta, a la qual cosa ella m’ha contestat que m’havia passat amb la seva companya «porqué tú no me hablabas en castellano, y eso no me va bién».

La clienta relata que ha estat tractada amb descortesia per part de l'empleada del local i ha declarat que «és fotut no poder xerrar en català tranquil·lament. I què fotut també que no m’hagi demanat amablement si li podia xerrar en castellà».

C.P ha declarat a dBalears que denunciarà els fets davant la Plataforma per la Llengua.