Analitzen el potencial enològic de varietats de vinya recuperades a les Balears

La conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de Serveis de Millora Agrària i Pesquera (Semilla) i de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP) ha organitzat un tast de vins experimentals procedents de varietats de vinya recuperades els darrers anys a les Balears, i d'altres en procés de recuperació.

L'objectiu, segons la gerent de Semilla, Georgina Brunet, ha estat «analitzar el potencial enològic d'aquestes varietats, que han passat pel llarg procés de caracterització i d'autorització per part de les autoritats competents». «La recuperació de varietats antigues és part del patrimoni vegetal, cultural i històric de tots, i treballem perquè estiguin a disposició del sector vitivinícola i del consumidor», ha explicat.

La jornada ha comptat amb l'anàlisi sensorial del tècnic especialista en fermentacions víniques i tecnologia en enologia de La Rioja, Antonio Palacios. El tast s'ha fet amb vins procedents de microvinificacions experimentals que han sofert una mínima intervenció per a respectar al màxim les característiques pròpies de la varietat. S'han tastat les varietats autoritzades 'Escursac', 'Esperó de gall', 'Mancés de Tibús' i 'Callet Negrella'; i també dues varietats en fase d'estudi, 'Callet blanc' i 'Giró negre'. La varietat 'Giró Negre' es troba en la darrera fase per a la seva autorització.

Palacios, que també és professor d'anàlisi sensorial a la Universitat de La Rioja, ha considerat que «els vins experimentals de les varietats recuperades mostren un potencial increïblement ben adaptat per abordar elaboracions de vins avantguardistes, molt adaptats al mercat modern, i a les condicions de canvi climàtic». Això, ha explicat, «demostra l'eficàcia i l'encertat programa d'investigació dut a terme a partir de l'important jaciment varietal de l'illa».

Tal com han incidit des de Semilla, la recuperació de varietats de vinya implica una tasca ingent de més de deu anys de recerca, tant per part de l'IRFAP com per part del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i engloba tasques d'identificació varietal, com la descripció ampelogràfica i molecular, fins a la seva multiplicació. Segons Brunet, «la recerca i l'experimentació permeten ampliar el ventall de varietats primitives a vinificar, i afavoreix la diferenciació del sector a nivell comercial».