L'ONCE celebra a Alcúdia la seva XXII Convenció i presenta dos cupons dedicats a les Balears

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha inaugurat aquest dissabte la XXII Convenció del Grup Social ONCE, que se celebra aquests dies a Alcúdia. Acompanyada de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha valorat la tasca de l'entitat, que fa que la nostra societat sigui «més inclusiva, més justa i més igualitària», en una assemblea que ha reunit més de 3.000 persones i que té com a objectiu fer balanç del darrer any i definir el rumb de l'organització per al futur més proper.

La convenció, que se celebra després d'una aturada marcada per la Covid-19, ha tingut lloc al Complex Bellevue Club i ha comptat amb la participació d'un centenar de voluntaris per al seu desenvolupament. Hi han assistit el president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda; els màxims representants de l'ONCE a les Balears, Josep Vilaseca i Mari Carmen Soler, i la batlessa d'Alcúdia, Bàrbara Rebassa.

A més de l'assemblea, la convenció del Grup Social ONCE ha presentat dos cupons dedicats a les Balears, un d'aquests a Alcúdia, per ser el poble que acull la trobada, i l'altre a l'ensaïmada. També s'ha fet un reconeixement al grup de comunicació Risa, que es dedica a fer contingut radiofònic d'humor.

Actualment, l'ONCE compta amb més de 71.000 persones cegues inscrites i 19.000 agents venedors de cupons a tot l'Estat espanyol.