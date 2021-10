El Parc Natural d’Es Trenc recupera més de 6.000 m2 de sistema dunar

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha presentat, aquest divendres, el projecte de recuperació del sistema dunar dels espais ocupats per tres antics xibius al Parc Natural Es Trenc-Salobrar de Campos. L’actuació, inclosa al Programa anual del Parc Natural, permetrà recuperar una superfície de 6.100 m2.

Mir, acompanyat del director general d’Espais Natural i Biodiversitat, Llorenç Mas, ha explicat que el projecte s’executa amb l’objectiu de recuperar part del sistema platja-duna de Sa Ràpita i des Trenc que presenten discontinuïtat com a conjunt.

En concret es preveu restaurar la morfologia i la vegetació dunar associada mitjançant tècniques sostenibles de recuperació de tres espais ocupats antigament pels quioscs-bars fixes de la zona de s’Arenal de sa Ràpita (d’una superfície aproximada de 3.951 m2); de la zona de s’Arenal d’en Tem (d’una superfície aproximada de 1.475 m2); i de la zona vora l’estany d’en Pedreres (d’una superfície de 886 m2).

Les actuacions previstes per recuperar la qualitat ecològica i paisatgística d’aquestes tres zones, són, entre altres, el retorn d’antigues acumulacions de posidònia per reincorporar el sediment al sistema, la instal·lació de captadors per afavorir la retenció d’arena, la delimitació puntual de les zones a recuperar per evitar el pas de persones i la plantació d’espècies pròpies del sistema dunar.

El conseller ha explicat que «el sistema platja-duna de Sa Ràpita i des Trenc és un dels ambients amb major valor ecològic i un dels paisatges més representatius del litoral de Mallorca però pel fet d’estar situats a prop de la costa estan sotmesos a una major pressió antròpica i, per tant, són més susceptibles de rebre impactes negatius».

En aquest sentit, Mir ha destacat que «la restauració d’aquests valuosos hàbitats dunars garanteix la seva funcionalitat ecològica, fer front als efectes negatius de l’impacte directe de les tempestes i la seva adaptació al canvi climàtic, així com garantir la conservació dels hàbitats de morfologies dunars i espècies associades d'interès comunitari dins l'espai Es Trenc-Salobrar de Campos de la Xarxa Natura 2000».

El projecte inclou la plantació de 7.200 plantes herbàcies, 530 arbustives i 140 arbòries, totes elles espècies pròpies del sistema dunar, com margall de platja (Elymus farctus), lliri de mar (Pancratium maritimum), card marí (Eryngium maritimum), esteperol (Cistus clusii) i savina (Juniperus phoenicea). Mir ha destacat que totes aquestes espècies vegetals provenen del viver del Centre Forestal de les Illes Balears, situat a la finca pública de Menut.