Impulsen la contractació de nous equips de comunicació per a 80 punts de recàrrega existents a les Balears

L'Institut Balear de l'Energia (IBE) ha impulsat la contractació de nous equips de comunicació per a 80 punts de recàrrega existents arreu de les Illes Balears i que permetran migrar de 3G a 4G i suportar targetes multioperador, de manera que, en cas de fallada de cobertura del prestatari del servei de connexió, es puguin connectar a altres xarxes.

Aquesta actuació té un cost 29.680 euros i serà assumida per l'Institut Balear de l'Energia, ens adscrit a la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Aquests sistemes de comunicació consisteixen en un mòdem amb una targeta SIM i permeten comunicar el punt de recàrrega amb el sistema MELIB i aquest amb l'aplicació mòbil.

Cal assenyalar que des de la instal·lació d'aquests punts, els sistemes de telefonia han anat evolucionant i han deixat els sistemes de comunicació d'alguns punts de recàrrega obsolets, raó per la qual alguns punts presenten problemes de connexió per als usuaris. De forma específica, els punts de recàrrega de marca Ingeteam han presentat problemes, pel fet de fer servir tecnologia 3G, una tecnologia que va quedant cada cop més obsoleta.

En aquest sentit, el director gerent de l'IBE, Ferran Rosa, ha destacat que «l'objectiu d'aquesta inversió és resoldre un dels principals problemes que presenten els equips de recàrrega de la xarxa MELIB». «Les Illes Balears varen ser pioneres a partir de 2015 en la implantació de la mobilitat elèctrica i hem anat aprenent amb cada passa, per això, ara ens toca seguir modernitzant les nostres infraestructures d'acord amb l'evolució de la tecnologia», ha afegit.

Mil punts públics de recàrrega el 2023

Actualment, la xarxa MELIB disposa de prop de 600 punts de recàrrega distribuïts arreu de les Illes Balears. L'objectiu és arribar als mil punts l'any 2023. Aquesta tasca està encapçalada, a través de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, per l'IBE. Precisament, l'Institut és l'organisme encarregat d'acompanyar la transició energètica de les Illes Balears i té com un dels objectius principals incorporar de cada vegada més punts per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

En tot cas, Rosa ha explicat que «el procés per reforçar la mobilitat elèctrica de les Illes Balears exigeix implicar-hi totes les administracions locals i les companyies privades».